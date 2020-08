Libye: nouvelles escarmouches entre les factions de Haftar et d'el-Sarraj Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Août 2020 à 22:01 | | 0 commentaire(s)|

En Libye, depuis plus de deux mois, un calme relatif domine les lignes de fronts autour de Syrte-Aljoufra. La zone qui entoure Syrte et el-Joufra a été définie par l'Egypte et par la Russie, comme une ligne rouge à ne pas franchir par la partie adverse, le gouvernement d'union nationale (GNA).



Depuis le 5 juin, à chaque fois que les forces de Fayez el-Sarraj, ont tenté de franchir ces lignes, elles ont été stoppées net dans leur avancée. C'était le cas, une nouvelle fois mercredi 12 aout, alors qu'une colonne de véhicules militaires fidèles au GNA, avançait vers Syrte, elle a été visée par les avions de chasse de Khalifa Haftar.



Selon une source militaire de l'armée nationale libyenne (ANL) « des dizaines de véhicules qui s'approchaient ont été anéantis » avec les mercenaires qui étaient à bord. Il n'y a eu aucune réaction officielle de la part du gouvernement d'union nationale de Tripoli à la suite de cette frappe. (RFI)





Source : Source : https://www.impact.sn/Libye-nouvelles-escarmouches...

