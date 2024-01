Licences de pêche, exploitation du gaz, pont de Rosso : Convergence de vues entre les Présidents Macky Sall et El Ghazouani Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Janvier 2024 à 22:22 | | 0 commentaire(s)|

La relation particulière entre Macky Sall et Ghazouani a porté la qualité des relations entre les deux pays à un niveau jamais égalé. Cette visite officielle de deux jours entre dans le cadre des excellentes relations de bon voisinage entre les deux pays. Les deux Chefs d’Etat ont eu un entretien en tête à tête avant de présider une séance de travail en présence de leurs deux délégations. Les échanges particulièrement cordiaux ont porté, entre autres, sur des questions liées à la situation politico-sécuritaire dans le Sahel, la pêche (500 licences de pêche accordées aux pêcheurs sénégalais), l’exploitation du champ gazier commun GTA et la construction en cours du pont de Rosso. Les deux Chefs d’Etat ont constaté avec satisfaction leur parfaite convergence de vues sur l’ensemble des points d’ordre bilatéral et multilatéral dont ils ont discuté. Les relations sénégalo-mauritaniennes sont au beau fixe, avec une intensité et un niveau de confiance sans précédent.



Source : https://lesoleil.sn/licences-de-peche-exploitation...

