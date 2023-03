Licenciement abusif : La Seter condamnée

La Société d'exploitation du Train express régional (Seter), a été condamnée hier mardi, pour licenciement abusif.



La Seter devra payer 50 millions de francs Cfa à Yamar Samb, son ancien Directeur des affaires juridiques. Elle a été condamnée pour licenciement abusif.



En effet, renseigne "Les Échos", après son limogeage, M. Samb avait saisi la chambre des petits contentieux et du contentieux divers du Tribunal de commerce Hors classe de Dakar.



L'audience tenue hier lui a donné raison. La présidente a estimé que la Société d'exploitation du Ter a abusivement rompu le contrat.



Conséquence : ils ont condamné la société à payer à Yamar Samb, la somme de 50.000.000 francs Cfa pour toutes causes de préjudice confondues et ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la somme de 11.670.000 francs Cfa.