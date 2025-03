Licenciements annoncés à l'AIBD : Le syndicat se soulève et destitue son Secrétaire général

Le secteur syndical de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) est en ébullition. Depuis l’annonce par la direction d’AIBD SA de son intention de se séparer de plusieurs agents, les tensions entre syndicalistes ne cessent de croître. Réunis en congrès extraordinaire ce mercredi 12 mars 2025, les membres du Syndicat des Travailleurs des Aéroports du Sénégal (SYTAS) ont pris une décision radicale : destituer leur Secrétaire Général, Waly Deb Diouf, et le remplacer par leur camarade Djibril Sène.



« Cette décision fait suite à des actes de trahison avérée envers la base syndicale qu’il était censé représenter », précise un communiqué du SYTAS transmis à Seneweb. Les ex-camarades de Waly Deb Diouf lui reprochent, entre autres, d’avoir validé des accords et un plan social fragilisant les droits des employés et ouvrant la voie à des licenciements massifs. Ils l’accusent également d’avoir méprisé les revendications légitimes des travailleurs, d’avoir rédigé et publié seul, le 8 mars 2025, un communiqué soutenant une position contraire à celle de la base, et d’avoir adopté un comportement jugé incompatible avec les principes d’intégrité et de transparence syndicale.



Pour les syndicalistes, ces agissements démontrent que Waly Deb Diouf ne défendait plus les intérêts des travailleurs, mais plutôt des ambitions personnelles et politiques. Face à cette situation, le SYTAS réaffirme son engagement à protéger les droits matériels et moraux des employés et adresse plusieurs exigences aux autorités : le renouvellement du collège des délégués, en place depuis 2018 ; l’arrêt des menaces de licenciement qui minent le moral des travailleurs ; la transparence sur les motifs invoqués pour ces suppressions de postes ; et l’ouverture d’un dialogue sincère entre la direction, les acteurs sociaux et les travailleurs pour trouver des solutions justes et équitables, alternatives aux licenciements.



Dans un cri de ralliement, les syndicalistes martèlent : « Debout et unis pour nos droits et notre dignité, nous disons NON ! Non à la précarisation des travailleurs ! Non aux licenciements abusifs et à l’injustice sociale ! Non à la politique du mépris et du favoritisme ! » Ils interpellent les décideurs : « Sachez que derrière chaque contrat résilié, il y a des enfants qui ne sauront plus s’ils mangeront demain, des familles entières qui sombreront dans la détresse, des vies brisées par une simple signature bureaucratique. »



Le SYTAS lance également un appel vibrant à l’opinion publique, aux centrales syndicales, à la société civile et aux médias : « Faites résonner notre cri ! Ce combat dépasse l’AIBD SA. Il concerne l’avenir du travail dans notre pays. Car aujourd’hui, c’est nous ; demain, ce pourrait être vous ! »