Lieu d’une Ziarra annuelle des mourides : Retour sur "L'Escale bénie de Khadim Rassoul à Rufisque"

En 1895, le fondateur de la confrérie mouride, Khadim Rassoul, fit une escale inoubliable à Rufisque, chez la famille de Abdou Karim Gaye, marquant ainsi un lieu devenu sacré pour les mourides. Chaque année, ils y effectuent une ziarra pour honorer le Cheikh. Cette visite exceptionnelle apporta des bénédictions, car le saint homme pria pour le fils aîné de la famille, qui, grâce à son succès dans le commerce import-export, devint l'un des hommes les plus riches du Sénégal de son époque.

A ses débuts, c’étaient des récitals de Coran, de Khassaides, des Berndél ou plats de réjouissants qui marquaient la célébration. Des noms illustres, dont Sokhna May Mbacké, une fille de Khadimoul Rassoul, Serigne Saliou Touré, Sokhna Momy, d’autres fils et petit-fils y séjournaient pour partager les valeurs islamiques. Une de ses filles revient sur la portée de cet escale, devenu source de commémoration…