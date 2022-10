Ligue 1 2ème journée: Défait par l'As Douane, rien ne va chez le Jaraaf de Youssou Dabo Pour le compte de la 2e journée de Ligue 1, l’AS Douanes s’est payé le scalp du Jaraaf ce samedi (1-0) qui n'arrive toujours pas à décoller avec un match nul et un revers.

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Octobre 2022 à 09:00

Superbe résultat pour l’AS Douanes qui lance sa saison après une défaite lors de la journée inaugurale. Dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1, les Gabelous se sont imposés face au Jaraaf.



Un succès obtenu dans le dernier quart d’heure grâce à un penalty transformé par Seydina Lamine Diouck (77e).



C’est donc un mauvais départ pour le Jaraaf qui a été tenu en échec par la SONACOS lors de son premier match.



Crédit photos: Mbodji ANPS



Les résultats de la 2ème journée:



DIAMBARS 2-1 LINGUÈRE



SONACOS 0-0 ST MBOUR



AS DOUANES 1-0 JARAAF



Suite du Programme ce dimanche 23 octobre 2023





G.FOOT - CASA SPORT



CNEPS - TEUNGUETH FC



US GORÉE - AS PIKINE



GUÉDIAWAYE - DAKAR S/C









