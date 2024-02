Ligue 1: Le PSG sauve le nul sur un penalty dans les arrêts de jeu face à RENNES (1-1) La pluie battante qui s'est abattue ce dimanche en fin de journée sur le Parc des Princes convenait à merveille au Stade Rennais qui aurait pu créer la surprise si le magnifique but d'Amine Gouiri avait suffi. Las, un penalty litigieux concédé par Steve Mandanda tard dans les arrêts de jeu et transformé par Gonçalo Ramos (90e+7) a permis au PSG de sauver le point du match nul (1-1).

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Février 2024 à 00:12 | | 0 commentaire(s)|

La série parisienne s’étire, celle de Rennes s’arrête. Après six victoires consécutives en Ligue 1, les Bretons ont bien failli s’offrir le scalp du PSG, mais un penalty de Gonçalo Ramos dans les dernières secondes de la rencontre a forcé les deux équipes à se partager les points (1-1). Dominateur mais longtemps terne, muselé par une bonne défense, le double champion de France en titre a enchaîné sur un 18e match sans défaite en championnat et compte 11 points d’avance sur Brest.



Trois jours après la frustration de son élimination en Ligue Europa malgré une victoire face à l’AC Milan (3-2), le Stade Rennais a bien failli se refaire la cerise sur la pelouse du leader. Cela aurait été un petit hold-up, tant le PSG a eu la mainmise sur le jeu, mais ça n’aurait pas été si immérité que cela, alors que les joueurs de Julien Stéphan, sur la lancée de leurs dernières semaines, se sont montrés convaincants défensivement pour tenir, en bloc, face aux vagues parisiennes.



Les Rouge et Noir, qui ont évolué en blanc au Parc des Princes, ont aussi fait preuve de la réussite qui a tellement manqué à Kylian Mbappé et ses partenaires et ils ont pris les devants sur un but stratosphérique d’Amine Gouiri. Trouvé au milieu de terrain, l’ancien Lyonnais a échappé à trois défenseurs parisiens avant d’éliminé Danilo Pereira, titulaire en l’absence de Marquinhos, d’un grand pont puis d’ajuster Donnarumma d’un extérieur du pied droit (0-1, 33e). Sublime.



Sous une pluie battante, les Parisiens, eux, ont enchaîné les situations maladroites tandis que Steve Mandanda a réalisé un magnifique arrêt devant Vitinha (20e). Au retour des vestiaires, Rennes, toujours aussi incisif en contre, aurait même pu doubler la mise, après que Bourigeaud, auteur d’un triplé dans la semaine, a été parfaitement servi à six mètres. Mais son tir du droit est passé juste à côté du but de Gianluigi Donnarumma (69e).



Les spectateurs parisiens ont ensuite continué de voir leur équipe buter sur la défense adverse, malgré un Ousmane Dembélé remuant. Kylian Mbappé, lui, est sorti à la stupeur générale dès la 65e minute. Un changement gagnant puisque c’est son remplaçant, Ramos, qui est allé obtenir un penalty dans les tout derniers instants de la rencontre.



Après avoir vu le VAR lui retirer logiquement un premier penalty à la 86e minute, c’est l’assistance vidéo qui a à nouveau alerté monsieur Dechepy pour finalement donner, à la grande colère des Bretons, une nouvelle balle d’égalisation, que le Portugais n’a pas manqué (1-1, 90e+7). Le contenu est loin d’être satisfaisant, mais Paris sauve les meubles, avant de se déplacer sur la pelouse de Monaco vendredi prochain.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook