Ligue 1 : Monaco domine Brest et met la pression sur le PSG Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Novembre 2024 à 21:32

France Atlanticactu/ Monaco/ Babalaye Ndiaye En match avancé de la 12e journée de Ligue 1, ce vendredi l’AS Monaco s’approche davantage du leader du championnat le PSG. Dominateurs en première période, les Monégasques ont résisté aux assauts brestois pour s’imposer (3-2) à domicile en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Ils confortent leur place de dauphins et reviennent à trois petits points des Parisiens. Le match pourrait être décortiqué en deux parties. Une période pour se régaler, et l’autre pour gérer tant bien que mal le bel avantage acquis avant la pause. Tel est le résumé de la victoire de Monaco ce vendredi face à Brest (3-2) en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Brest n’y est plus en Ligue 1. Eric Roy espérait prendre des points à Louis II mais son objectif s’est vite effondré. Pour le retour de leur capitaine Denis Zakaria, les Monégasques ont fait le travail pour se mettre rapidement à l’abri. Dominateur dans le jeu, dès la 5e minute Monaco a fait la course en tête grâce à son duo Eliesse Ben Seghir-Maghnes Akliouche. Le premier passeur et le second buteur. L’international espoir a failli inscrire un doublé trois minutes plus tard (8e) mais son tir a terminé sur le poteau de Bizot. Un réveil des Brestois sans conséquences sur le reste du match Dans la gestion avant la Ligue des Champions mercredi, l’AS Monaco a subi sa deuxième période au grand damne d’Adi Hütter. Les locaux ont vu la menace Brestoise se rapprocher dès le retour des vestiaires avec une réduction du score sur corner de Sima (50e). Malgré quelques belles occasions d’inscrire un troisième but, Monaco est longtemps resté sous la menace d’une égalisation jusqu’à la délivrance d’Akliouche. Dans les arrêts de jeu (90e+2), d’un superbe piquet, il a évité aux siens une sacrée désillusion, pusiqu’Ajorque de la tête a inscrit un nouveau but juste avant le coup de sifflet final (90e+5).



