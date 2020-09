Ligue 1 - Paris surpris par Marseille, 05 joueurs expulsés Le Paris Saint-Germain s'est incliné face à l'OM, ce soir, sur le score de 1-0, en clôture de la 3e journée de Ligue 1, grâce à un but de Florian Thauvin. La rencontre a été animée par l'expulsion de 5 joueurs.

Après cette fin de match houleuse, l'OM remporte finalement la rencontre 1-0 grâce à Thauvin. Deuxième succès pour Marseille en Ligue 1. Deuxième défaite d'affilée pour Paris.



Après ces échauffourées, l'arbitre brandit 5 cartons rouges: Kurzawa, Amavi, Paredes et Benedetto puis, après visionnage de la VAR, Neymar également.



