Ligue 1 française : C'est officiel, Mbaye Niang signe à Bordeaux

Indésirable à Rennes (Ligue 1 française), Mbaye Niang va poursuivre sa carrière chez les Girondins de Bordeaux. Le joueur s’est engagé en tant que joker pour deux ans plus une en option. Le feuilleton Mbaye Niang, qui a longtemps animé le dernier mercato estival, touche à sa fin. N’entrant pas dans les plans de l’entraîneur […] Indésirable à Rennes (Ligue 1 française), Mbaye Niang va poursuivre sa carrière chez les Girondins de Bordeaux. Le joueur s’est engagé en tant que joker pour deux ans plus une en option. Le feuilleton Mbaye Niang, qui a longtemps animé le dernier mercato estival, touche à sa fin. N’entrant pas dans les plans de l’entraîneur de Rennes Bruno Genesio, l’international sénégalais était prié de se trouver un point de chute au risque d’évoluer avec la réserve rennaise. Une situation dont ne se serait pas permis le joueur qui se trouve à la croisée des chemins. Finalement, l’attaquant a choisi de poursuivre sa carrière en Gironde. Recruté en tant que joker, il s’est engagé pour deux ans plus une en option. Preuve que Rennes voulait s’en débarrasser, le club a accepté de céder Mbaye Niang sans indemnité de transfert. N’empêche, le club breton a tout de même négocié un fort pourcentage à la revente et des bonus élevés. Après un début de carrière des plus prometteurs, Mbaye Niang n’a jamais réussi à s’imposer au Milan Ac, en Italie, qui l’avait arraché à son club formateur français, Caen (2012-2013). Il enchaîne alors les prêts les uns plus infructueux que les autres (Genoa, Montpellier, Watford et Torino) avant d’être définitivement cédé à Rennes. Ce n’est qu’avec les rouge et noir que l’attaquant de 26 ans a réalisé deux superbes saisons pleines (30 buts, 9 passes décisives en 92 matches) avant de se mettre à dos une bonne partie des supporters et des dirigeants après un appel du pied fait à l’Olympique de Marseille. Prêté de nouveau l’année dernière en Arabie Saoudite à Al Ahli où il n’a disputé que 5 matches pour zéro but inscrit, le joueur s’entrainait depuis à l’écart du groupe rennais en attendant que les deux clubs se mettent d’accord. S’imposer en Gironde Le directeur sportif des Girondins de Bordeaux, Admar Lopes, s’est réjoui de la venue de l’ancien milanais convaincu qu’il pourra beaucoup apporter à l’équipe. « Mbaye est un joueur talentueux qui connaît bien la Ligue 1. C’est un attaquant avec un profil différent qui peut apporter beaucoup à notre équipe tout en donnant davantage de solutions à notre entraîneur. Depuis nos premiers échanges avec lui, on sent un joueur très motivé à l’idée de donner un nouvel élan à sa carrière. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur Mbaye », a-t-il déclaré sur le site officiel du club. Bordeaux peut d’ores et déjà se frotter les mains avec cette signature. En difficulté économique depuis deux ans, le club était incapable de faire des folies sur le marché des transferts et ne pouvait que compter sur des prêts ou des arrivées gratuites pour étoffer son effectif. Pour sa part, Mbaye Niang devra davantage murir son jeu pour tenter de s’imposer en Gironde. Prêt physiquement, Mbaye Niang pourrait bien faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs ce week-end lors du match contre … Rennes comptant pour la 8e journée de Ligue 1 française. De belles retrouvailles en perspective. Mouhamadou Lamine DIOP



Source : http://lesoleil.sn/ligue-1-francaise-cest-officiel...

