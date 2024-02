Ligue Europa : Avec un but d’Ismaïla Sarr, l’OM s’impose face au Shakhtar Donetsk et rejoint les 8es de finale L’aventure européenne se poursuit pour l’OM. Pour la première rencontre de Jean-Louis Gasset, le Club Phocéen a battu le Shakhtar Donetsk en barrage retour de C3. Une victoire 3-1, avec un but d’Ismaïla Sarr.

Première réussie pour Jean-Louis Gasset, et l’Olympique de Marseille sera au rendez-vous des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Mal en point en Championnat, d’où l’éviction de Gennaro Gattuso il y a quelques heures, l’OM a parfaitement lancé l’ère Gasset, en s’imposant face au Shakhtar Donestk (3-1) jeudi, en barrage retour de Ligue Europa Conférence, permettant aux Phocéens de poursuivre l’aventure européenne.



Il y a une semaine, l’OM était reparti d’Hambourg avec la frustration d’avoir concédé un nul (2-2) dans les ultimes instants. Et au Vélodrome, la rencontre n’avait pas démarré sous les meilleures auspices. Le Shakhtar Donetsk a ouvert le score après 12 minutes de jeu suite à un penalty transformé par Georgiy Sudakov (0-1, 12e, s.p). Derrière, les Olympiens ont réagi et égalisé grâce à Pierre-Emerick Aubameyang (1-1, 29e).



La très bonne entrée en jeu d’Ismaïla Sarr



Après une première mi-temps équilibrée, les hommes de Jean-Louis Gasset ont trouvé un meilleur curseur au retour des vestiaires, grâce notamment à une entrée remarquable d’Ismaïla Sarr. A la suite d’une intervention ratée de Matvyenko devant Aubameyang, l’ailier sénégalais profite du rebond et décoche une puissante frappe qui ne laisse aucune chance à Dmytro Riznyk. De quoi mettre l’OM devant (2-1, 74e).



Peu après avoir pris l’avantage, l’OM enfoncera le clou grâce à une réalisation de Kondogbia (3-1, 81e). Dynamiteur, Ismaïla Sarr a pu distiller quelques bons ballons, dont un pour Iliman Ndiaye à la 90e minute. Ce dernier s’est avéré trop court sur l’action pour pouvoir reprendre de la tête. Mais l’OM pouvait déjà se contenter de ces trois buts qui l’envoie en 8es de C3, dont le tirage au sort est prévu ce vendredi.











