Ligue Sénégalaise contre le Cancer: plus de 2000 sages femmes formées depuis sa création Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Octobre 2022 à 22:02 | | 0 commentaire(s)| Venue assister à cet événement, Madame Rose Gaye Ndao, vice présidente de Lisca(Ligue Sénégalaise Contre le Cancer ) n’a pas manqué d'évoquer les efforts fournis par cette Ligue .

Cette structure octroie des Mammographies aux hôpitaux et plus de 2000 sages-femmes sont formées depuis sa création.



Accueil Envoyer à un ami Partager