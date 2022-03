Ligue africaine de basket-ball 2022 : Le DUC battu par le SLAC de la Guinée devant Macky Sall

Comme annoncé pompeusement par la RTS, le président de la république, Macky Sall a assisté au match entre le Dakar Université Club (DUC) et le club guinéen Slac (Seydou Legacy Athlétique Club), match inaugural de la deuxième édition de la Basketball Africa League (Bal), à Dakar Aréna ce samedi 5 mars, vers 18h30. Sont également présents en tribune officielle : Matar Ba, ministre des Sports, Me Babacar Ndiaye, président de Fédération sénégalaise de basketball, Mark Tatum, sous-commissaire et chef de l'exploitation de la NBA, entre autres.







Victoire historique du champion de Guinée 🇬🇳 face au champion du Sénégal 🇸🇳 85-70 sous les yeux du président Macky Sall dans le match d’ouverture de #TheBal #Saison2 #slac_together pic.twitter.com/6pSmMDHln5 — FGBB (@fgbb_officiel) March 5, 2022

Au finish, le Seydou Legacy Athlétique Club (SLAC) de la Guinée a battu le Dakar Université Club (DUC), 85 points à 70, au match d’ouverture de la deuxième saison de la Basketball African League (BAL), samedi, au complexe sportif Dakar Arena de Diamniadio devant le président de la république.



