Ligue de Basket de Diourbel: La Fédération sénégalaise de Basket accusée de torpiller l’élection du président

Un vent de contestation souffle dans le Baol, suite à l’élection du président de la ligue de Basket de Diourbel. Des acteurs accusent la fédération sénégalaise de Basket d’avoir torpié toutes les règles. « Comment elle peut suspendre Ababacar Ndiaye la semaine passée et revenir aujourd'hui, pour accepter sa candidature jusqu'à même le porter à la tête de la présidence. Juste, pour me combattre », s’interroge Serigne Mai Seck.



Ainsi, il refuse de laisser passer cette forfaiture. « Toute la famille du basket va se réunir la semaine prochaine pour dire NON », promet-il. D’après Serigne Mai Seck, ce lobbying a été préparé depuis les locaux de la Fédération sénégalaise de basket. Mais, les auteurs de cette forfaiture, précient-ils, feront face aux acteurs du basket.



Les contestataires ont considéré que la fédération sénégalaise de basket est en train de faire du banditisme. Puisque, accusent-ils, le Directeur de cabinet du Ministre des Sports a osé intervenir à cette élection du président de la ligue de Diourbel. Et, comme l'élu n’est pas favorable à Me Babacar Ndiaye, regrette-t-on, ledit Directeur du Cabinet est intervenu de manière personnelle pour demander l'annulation du vote. Mais, sa demande a été refusée par l'inspecteur régional. N’empêche, cette forfaiture orchestrée est imposée à la ligue de Basket de Diourbel.