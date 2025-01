Ligue des Champions : Barrages explosifs entre Manchester City et Real Madrid Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2025 à 13:51 | | 0 commentaire(s)|

UEFA/Europe Atlanticactu/ Ligue des Champions/ Saliou Ndong Après une soirée exceptionnelle ce mercredi pour la 8e et dernière journée de la phase de groupes, le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions a eu lieu ce vendredi. Ce sont de véritables 16es de finale qui se profilent, avec les matches aller programmés […] UEFA/Europe Atlanticactu/ Ligue des Champions/ Saliou Ndong Après une soirée exceptionnelle ce mercredi pour la 8e et dernière journée de la phase de groupes, le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions a eu lieu ce vendredi. Ce sont de véritables 16es de finale qui se profilent, avec les matches aller programmés les 11 et 12 février, et les retours le 18 et 19 février. Brest, la grande surprise de la compétition (classé 18e lors de la première phase), sera opposé au Paris SG. Ce sera la deuxième rencontre franco-française en Ligue des Champions, après le duel entre Lyon et Bordeaux en quart de finale lors de la saison 2009-2010. En guise de répétition, les Bretons recevront les leaders de la Ligue 1 ce samedi (17h), à l’occasion de la 20e journée du championnat. Les Bretons affronteront le PSG lors des barrages de la Ligue des Champions. Comme lors de la phase de groupes, Monaco se mesurera à Benfica. Monaco retrouvera, comme lors de la phase de groupes (défaite 3-2 fin novembre au stade Louis II), Benfica. Manchester City se mesurera au Real Madrid. Un autre tirage au sort, prévu pour le 21 février, répartira les équipes du Top 8 et déterminera le tableau final de la Ligue des Champions. Les 8es de finale auront lieu les 4 et 5 mars (matches aller) et les 11 et 12 mars (matches retour). Le tirage au sort des barrages de C1 : Bruges-Atalanta Bergame Manchester City-Real Madrid Juventus Turin-PSV Eindhoven Brest-Paris SG Monaco-Benfica Feyenoord Rotterdam-AC Milan Celtic Glasgow-Bayern Munich Sporting Portugal-Borussia Dortmund



Source : Source : https://atlanticactu.com/ligue-des-champions-barra...

