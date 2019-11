Ligue des Champions: Krépin égalise pour Bruges et se fait expulser

Galatasaray et Bruges n’iront pas disputer les deuxièmes tours de la Ligue des champions 2019-2020. Après leur match nul ce mardi, lors de la 5e journée du Groupe A, ils ont permis au Réal Madrid de se qualifier pour les 1/8es de finale de la prestigieuse compétition.



Cependant, le jeune international sénégalais Krepin Diatta s’est distingué dans cette soirée avec un but marqué et un carton rouge pris, le tout à la 90e minute.



En effet, ayant déjà écopé d’un carton jaune en cours de jeu, Krépin n’a pas été raisonnable d’enlever son maillot en célébrant son but. Ce que le règlement sanctionne par un carton jaune.

