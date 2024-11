Ligue des champions : le Real Madrid battu 3-1 à domicile par l'AC Milan

Le Real Madrid, qui était invaincu à domicile en Ligue des champions depuis avril 2022, s'est incliné logiquement 3-1 mardi face à l'AC Milan lors de la 4e journée de la C1, son deuxième revers consécutif à la maison après la fessée reçue contre Barcelone lors du Clasico.



Les buts des Rossoneri, qui recollent au Real au classement (6 points) et se relancent dans la course à la qualification, ont été inscrits par Malick Thiaw (12e), l'ancien du Real, Alvaro Morata (39e), et le Néerlandais Tijani Reijnders (73e). Vinicius avait égalisé à 1-1 sur pénalité d'une panenka (23e).