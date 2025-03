Ligue des Champions : Le programme des quarts de finale Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Mars 2025 à 01:27 | | 0 commentaire(s)|



Dans l'autre partie du tableau, le Borussia Dortmund, tombeur de Lille, a rejoint le FC Barcelone. L'autre quart de finale opposera le Bayern Munich à l'Inter Milan dans une affiche très indécise. Les matchs aller se joueront les 8 et 9 avril, les matchs retour auront lieu les 15 et 16 avril.

Le programme des quarts de finale :

Arsenal - Real Madrid

PARIS SG - Aston Villa

FC Barcelone - Dortmund

Bayern Munich - Inter Milan Le tableau de la Ligue des Champions

