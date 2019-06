Ligue des Champions : Liverpool de Sadio Mané sacré face à Tottenham Battus en finale l'année dernière par le Real, les Reds ont conjuré le sort contre Tottehnam (2-0) et remportent une sixième Ligue des Champions.



Finaliste malheureux il y a un an contre le Real Madrid, Liverpool a remporté la Ligue des champions 2018-2019 après une victoire 2-0 sur Tottenham, samedi soir à Madrid.



Mohamed Salah d’entrée (2e), sur penalty, et Divock Origi en fin de match (87e) ont permis aux Reds de devenir champions d’Europe lors de cette confrontation 100% anglaise.



Le club livepruldien soulève la 6e coupe aux grandes oreilles de son histoire. Le dernier sacre remontait à 2005.

