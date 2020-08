Ligue des Champions : le PSG perd son pari, le Bayern au sommet de l?Europe

SENEMEDIA - Ce Paris Saint-Germain là peu avoir des regrets. Ce dimanche 23 août 2020, en finale de la Ligue des champions à Lisbonne, les partenaires de Neymar se sont inclinés sur la plus petite des marques. Alors que les hommes de Tuchel ont eu l’occasion de prendre les devants en première période, à l’image de Mbappé qui a raté l’immanquable dans le temps additionnel, ils ont été puni au retour des vestiaires sur une tête de Coman... le français, comme par hasard. Menés donc, les Parisiens n’ont rien pu faire pour revenir au score. Du rêve au cauchemar, ils ont laissé filer leur plus grande chance de remporter la coupe aux grandes oreilles, eux qui disputaient la première finale de leur histoire. De son côté, le Bayern Munich remporte sa cinquième Ligue des Champions et ponctue une saison extraordinaire sur tous les plans.

