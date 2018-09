Ligue des Nations : les résultats de la soirée

La 1ère journée de la Ligue des Nations se poursuit ce vendredi soir. Et pour l'Italie de Mario Balotelli, la compétition ne démarre pas de la meilleure des manières. En effet, la Nazionale n'a pas pu faire mieux qu'un match nul face à la Pologne (1-1) en Ligue A, tandis que la Russie a réussi à venir à bout de la Turquie (2-1) à l'échelon inférieur. En Ligue C, l'Albanie a pris le dessus sur Israël. Voici tous les résultats de la soirée.



Ligue A, groupe 3 :

Italie 1-1 Pologne

Ligue B, groupe 2 :

Turquie 1-2 Russie

Ligue C, groupe 1 :

Albanie 1-0 Israël

Ligue C, groupe 4 :

Lituanie 0-1 Serbie

Roumanie 0-0 Monténégro

Ligue D, groupe 3 :

Azerbaïdjan 0-0 Kosovo

Îles Féroé 3-1 Malte



Maxifoot.fr