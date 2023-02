Ligue des champions] 8e de finale Liverpool-Real Madrid : un duel d’ambitieux qui veulent sauver leur saison Rédigé par leral.net le Mardi 21 Février 2023 à 17:51 | | 0 commentaire(s)|

Si proche et si loin à la fois, cette finale chaotique au stade de France il y a 9 mois, entre Liverpool et le Real Madrid. Le Ballon d’Or de Karim Benzema, la saison erratique de Liverpool, et surtout une Coupe du monde inédite en fin d’année… Il y a eu tellement de choses à souligner depuis […] Si proche et si loin à la fois, cette finale chaotique au stade de France il y a 9 mois, entre Liverpool et le Real Madrid. Le Ballon d’Or de Karim Benzema, la saison erratique de Liverpool, et surtout une Coupe du monde inédite en fin d’année… Il y a eu tellement de choses à souligner depuis le 28 mai dernier que ce souvenir a été remplacé par beaucoup d’autres dans la mémoire des amoureux du ballon rond. Pas dans celles des représentants de ces deux monuments du football, qui n’ont pas manqué de revenir sur cette rencontre, remportée 1 à 0 par les Madrilènes sur un but de Vinicius, en conférence de presse d’avant-match. Dans des termes bien différents, évidemment. Tandis que Jürgen Klopp a reconnu avoir vécu « un vrai supplice » au moment de revoir les images de la défaite des siens, Carlo Ancelotti, sourire aux lèvres, a indiqué que sa troupe avait « très hâte de commencer cette campagne de Ligue des champions, parce qu’on a encore des souvenirs très frais de la saison passée ». Et si le Napoli était l’un des grands favoris ? Entre deux des quatre équipes les plus titrées de l’histoire de la compétition (14 succès pour la maison blanche, 6 pour le club de la Mersey), les compteurs sont toutefois remis à zéro pour ce 8e de finale qui débute ce mardi (21h, à suivre en DIRECT commenté sur Eurosport.fr) du côté d’Anfield. Le football est un éternel recommencement et, dans un exercice plus pénible que l’an dernier, les deux entités ont besoin d’une bouffée d’air frais bienvenue. CE SONT LES MÊMES CLUBS, MAIS DES ÉQUIPES DIFFÉRENTES ET DES MOMENTS DIFFÉRENTS Surtout Liverpool, qui vit sans doute sa pire saison sous l’ère Klopp. « Ce sont les mêmes clubs, mais des équipes différentes et des moments différents et ça fait partie de l’histoire », a d’ailleurs asséné le tacticien allemand avant la partie. Malgré la quête du Community Shield en tout début de saison, les Liverpuldiens, habitués des luttes homériques ces dernières saisons avec Manchester City sur la scène nationale, sont déjà éliminés des deux coupes (battu à chaque fois au quatrième tour), et ils pointent seulement à la 8e place de Premier League. DEUX HABITUÉS DES FINALES DEPUIS 10 ANS Plombés par les blessures, les méformes de ses cadres, ou l’impact limité de leurs recrues, notamment Darwin Nunez, les Reds sont à 19 points du leader, Arsenal. Longtemps, même, ils ont semblé hors compétition pour intégrer le top 4, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Mais les partenaires de Mohamed Salah ont connu un léger coup de mieux, ces dernières semaines, avec notamment ces deux victoires d’affilée glanées face à Everton et Newcastle (2-0 à chaque fois). De quoi les replacer à 7 longueurs de Tottenham, avec deux matches en moins. Pas idéal non plus, dans le championnat le plus compétitif du globe, et c’est pour cela que Jürgen Klopp et sa bande seraient bien inspirés de garnir leur armoire à trophée d’une septième coupe aux grandes oreilles, qui serait synonyme de qualification en C1 la saison prochaine. ON A L’IMPRESSION QU’IL Y AVAIT TOUJOURS L’UN DE NOUS DEUX EN FINALE CES DERNIÈRES ANNÉES Les retours de cadres, dont Virgil Van Dijk ou Diogo Jota, les promesses semées par l’achat de l’hiver, Cody Gakpo, ou le jeune Stefan Bajcetic, ainsi que la bonne série actuelle ont remis du baume au cœur des champions d’Europe 2020, qui espèrent bien faire parler leur expertise dans la compétition pour aller à Istanbul, le 10 juin prochain. « On a l’impression qu’il y avait toujours l’un de nous deux en finale ces dernières années (…). Donc on verra qui se qualifiera », se contenté de commenter Klopp, trois finales en cinq ans au compteur. Mais en termes de savoir-faire, personne ne fait mieux que les Madrilènes, cinq victoires dans la poche lors des neuf dernières éditions. Récents vainqueurs de la Coupe du monde des clubs, qualifiés en demi-finale de la Coupe du Roi, les coéquipiers de Thibaut Courtois, héros de la dernière finale, y retrouveront le FC Barcelone, qui a mis un gros coup à leurs ambitions nationales. LE MILIEU MADRILÈNE DÉPEUPLÉ Actuellement à huit longueurs des Blaugrana, les Merengue n’ont pas dit leur dernier mot en Liga mais la dynamique est en faveur des Catalans, alors que le Real constate à son tour que son infirmerie est un peu trop remplie. Ainsi, ce mardi, ce sont Aurélien Tchouaméni et Toni Kroos qui manqueront à l’appel. Comment faire pour combler ces absences ? « J’y réfléchis encore. J’y réfléchirai jusqu’à demain (mardi). C’est le doute que j’ai : mettre en place une équipe pour avoir plus de contrôle derrière, ou une équipe plus offensive. Mais je suis content de voir que je ne suis pas le seul à avoir ce doute », a répondu Ancelotti au journaliste qui lui a posé la question en conférence de presse. C’est un casse-tête de plus pour l’ancien entraîneur du PSG, qui s’attend à un match « très intense, avec beaucoup de pression, un match où on n’aura pas le temps de respirer… on le sait très bien, et on s’y est préparés ». Luka Modric, son ballon d’Or 2018, a abondé : « C’est un match très important qui nous attend, très dur, dans un stade historique, avec des supporters incroyables, qui poussent beaucoup… On devra faire un grand match pour rentrer avec un résultat favorable à Madrid ». Le Croate le sait, qu’importe la joie procurée la saison passée par ces scénarios fous à répétition, les supporters madrilènes ont la mémoire courte, et l’exigence d’un club habitué à tout rafler. Un exercice bouclé sans C1 ni titre de champion ferait donc tâche. Dos au mur, habituées à se sublimer dans de telles affiches, les deux formations vont arriver couteau entre les dents. Tant mieux pour le spectacle. Eurosport



Source : https://lesoleil.sn/ligue-des-champions-8e-de-fina...

Accueil Envoyer à un ami Partager