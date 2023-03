Ligue des champions : Les affiches des quarts de finale connues, avec un choc M. City-Bayern Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mars 2023 à 13:34 | | 0 commentaire(s)|

On connaît désormais toutes les affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions. Après l'élimination du PSG, il ne reste plus aucune équipe française dans cette compétition. Les affiches Real Madrid – Chelsea Inter Milan – Benfica Manchester City – Bayern Munich AC Milan – Naples A noter que les matchs allers se joueront le 11 et 12 avril tandis que les matchs retours se dérouleront le 18 et 19 avril.



Source : https://lesoleil.sn/ligue-des-champions-les-affich...

