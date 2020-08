Ligue des champions : Pari perdu pour le Paris Saint-Germain

Le Bayern Munich remporte sa sixième Ligue des Champions en battant le Paris Saint-Germain ce dimanche 23 août à Lisbonne. Le Français Kingsley Coman est le seul buteur de la soirée. À Lisbonne, le Bayern Munich rêve d'une sixième couronne, et le Paris Saint-Germain espère enfin soulever le trophée. Les Parisiens qui fêtent le cinquantenaire de leur premier match officiel veulent offrir au foot français sa deuxième couronne dans l'épreuve reine du foot européen, 27 ans après Marseille. Depuis la finale perdue de Monaco en 2004, voilà seize années que la France du foot attend de vibrer pour l'un de ses représentants dans la plus prestigieuse des Coupes d'Europe de clubs. Avant d’arriver à ce stade de la compétition, le PSG est monté en puissance durant son séjour lisboète, malgré les blessures et le manque de compétition en raison de la fin anticipée de son Championnat dès mars. Le duo formé par Kylian Mbappé et Neymar est-il à l’heure pour le grand rendez-vous européen ? En grande forme cet été, la superstar brésilienne tient l'occasion de justifier les 222 millions d'euros payés lors de son recrutement au FC Barcelone en 2017. « C'est un format très spécial, dont on va se souvenir avec le contexte de la tragédie (du Covid-19, NDLR). On sait que cette édition est très importante. Elle va rester dans l'Histoire », avait assuré Kylian Mbappé, qui mesure à quel point l'occasion d'entrer dans la légende du sport français est unique. Lors de la première période, Mbappé se retrouve à trois fois face aux buts de Manuel Neuer (14e,15e,45e) alors que Neymar a une occasion en tirant du gauche (20e). Mais le Brésilien traverse finalement le match sans pouvoir être décisif.

