Ligue des champions Uefa : Sadio Mané forfait pour le huitième de finale aller Psg-Bayern Munich

L’attaquant sénégalais Sadio Mané, blessé au péroné droit début novembre, sera insuffisamment remis pour disputer le huitième de finale aller de la Ligue des champions à Paris, dans dix jours, a expliqué l’entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann, hier. « Je m’attends à ce qu’il soit de retour à la mi-février, ou à la fin février. […]

L’attaquant sénégalais Sadio Mané, blessé au péroné droit début novembre, sera insuffisamment remis pour disputer le huitième de finale aller de la Ligue des champions à Paris, dans dix jours, a expliqué l’entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann, hier.

« Je m’attends à ce qu’il soit de retour à la mi-février, ou à la fin février. Ça se passe bien, il n’a plus de douleur. Mais contre Paris, il va manquer le match aller », a souligné Julian Nagelsmann, en amont de la 19e journée du championnat d’Allemagne et un déplacement des Munichois dimanche à Wolfsburg. Finaliste de la C1 la saison passée avec Liverpool (défaite contre le Real Madrid) et deuxième du Ballon d’Or 2022 derrière le Français Karim Benzema, Sadio Mané devrait ainsi être à nouveau disponible dans l’effectif bavarois pour le huitième de finale retour contre le Psg, à l’Allianz Arena le 8 mars. Mané s’est blessé au péroné droit en Bundesliga début novembre contre le Werder Brême. Contraint de déclarer forfait pour le Mondial-2022 au Qatar, il a été opéré mi-novembre et a recouru pour la première fois il y a dix jours, avant de retoucher la balle en début de semaine.

Source : https://lesoleil.sn/ligue-des-champions-uefa-sadio...