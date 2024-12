Ligue des champions : battu par la Juventus (2-0), Manchester City continue de s'enfoncer Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Décembre 2024 à 23:03 | | 0 commentaire(s)|

En difficulté depuis plusieurs semaines, Manchester City a enchaîné un troisième match sans victoire en Ligue des champions mercredi, en s'inclinant 2 à 0 face à la Juventus à Turin, et ne compte plus qu'un point d'avance sur le PSG, première équipe virtuellement éliminée.

A l'issue d'une première période où chaque équipe a eu une belle mais seule occasion, les Turinois ont trouvé l'ouverture au retour des vestiaires grâce à Dusan Vlahovic (54e) et Weston McKennie (75e), se relançant dans la course à la qualification directe pour les huitièmes de finale avec 11 points.



www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Ligue-des-champions-batt...

Accueil Envoyer à un ami Partager