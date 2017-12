Ligue des champions: comment le vestiaire du PSG a accueilli le tirage du Real Madrid

Devant les caméras, tout le monde est "content" pour reprendre le qualificatif d'Unai Emery en conférence de presse après le tirage au sort qui a offert le Real Madrid au PSG en huitième de finale de la Ligue des champions. Dans le vestiaire, la future confrontation au sommet face aux doubles tenants de la Ligue des champions, suscite différentes réactions.



Presnel Kimpembe, Thiago Motta, Marquinhos ou encore Marco Verratti sont très heureux d'affronter le Real Madrid, conscient que le PSG doit éliminer des grandes équipes comme le club espagnol, pour espérer gagner la Ligue des champions. "On sent que certains joueurs sont agacés de voir que les médias ou les supporters voient le PSG déjà éliminé, ajoute un proche du vestiaire parisien. Plusieurs joueurs ne se sentent pas moins forts que les madrilènes." Des échos proches de la sortie de Meunier sur Twitter: "Bordel un peu d'optimisme c'est possible?"



Pour certains, le Real arrive trop vite

D’autres regrettent cependant de tomber aussi vite contre le Real, surtout après avoir terminé à la première place du groupe. Ils estiment que Madrid était le pire tirage possible.

Au sein de l’état-major parisien, on ne veut pas s’avancer. Le rapport de force entre les deux équipes aura sans doute évolué dans deux mois, explique-t-on. Et il est trop tôt pour tirer des enseignements. Mais l’optimisme régnait au sein des dirigeants parisiens, en ajoutant que des joueurs ont été recrutés cet été pour pouvoir gagner ce genre de matches





.



