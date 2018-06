Limak-Aibd-Summa : Luc Sarr nouveau PCA

Nommé président du Conseil d’administration des Aéroports du Sénégal (ADS), au lendemain de la deuxième alternance, Luc Sarr, l’idéologue de l’Alliance pour la République a changé de poste en milieu de semaine dernière. Les ADS n’étant plus juteuse, il a été bombardé président du Conseil d’administration de la société qui gère l’aéroport international Blaise Diagne. Il s’agit de Limak-Aibd-Summa (LAS). Un poste certainement plus juteux que celui qu’il occupait aux ADS.



Au fait que va devenir cette agence ? Dernièrement, les agents de la boite dirigée par Pape Mael Diop ont fait une sortie pour déplorer la modicité du budget. Et il semble que les choses n’ont pas tellement évolué. En tout cas, le professeur Luc Sarr « moom » se la coule douce désormais à l’aéroport Blaise Diagne comme Pca. Poste qu’il cumule avec celui de conseiller politique du chef de l’Etat.











Les Echos