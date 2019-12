Limitation du mandat présidentiel : le coordonnateur du Pôle de la majorité crie à la manipulation

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Décembre 2019 à 11:21 | | 0 commentaire(s)|

Le plénipotentiaire du pôle de la majorité au dialogue nationale dément l’information parue dans la presse faisant état d’une proposition de la Majorité pour la suppression de la limitation des mandats présidentiels. Benoit Sambou informe l’opinion nationale et internationale qu’une telle question n’est pas à l’ordre du jour des travaux de la Commission.



Le coordonnateur du Pole de la majorité précise que « jamais, ni dans les séminaires ou échanges préparatoires aux réunions, ni dans les briefings ou débriefings de groupe, une telle proposition n’a été faite ».



« Ces informations relèvent donc d’une vaine tentative de manipulation et de divertissement de l’opinion mais également d’une volonté manifeste de jeter le discrédit sur l’action du Président de la République Macky Sall qui, par la Constitution issue du Référendum du 20 mars 2016, a définitivement clos le débat sur la limitation des mandats », dit-il.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos