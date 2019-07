Limousine de Macky Sall en feu: Serigne Khassim Mbacké réclame une enquête Le marabout politicien soupçonne des défaillances techniques ou un sabotage dans l’incendie de la limousine présidentielle, qui a pris feu en marge des cérémonies d’hommage à Ousmane Tanor Dieng,



Serigne Khassim Mbacké a demandé l’ouverture d’une enquête pour situer les responsabilités



«Il s’est passé des anomalies. Il est donc nécessaire qu’une enquête technique soit faite pour déterminer les causes réelles. Il s’agit de la sécurité de notre Président», a-t-il déclaré.



Au delà de l’aspect technique qui doit être pris en compte, Serigne Khassim a appelé à la formation des chauffeurs de véhicules présidentiels. « On doit les former. Qu’ils fassent des cours, qu’on leur disent les normes d’utilisation de ces véhicules », ajoute-t-il, avant d’appeler à plus de rigueur et de vigilance.































Avec Rewmi

