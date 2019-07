Limousine en feu : qui est l’homme en caftan blanc près de la voiture présidentielle ? Les images ont fait le tour du net, montrant un homme en caftan blanc et un turban rouge autour du cou, s’afférer autour de la voiture présidentielle, sans être inquiété par la garde rapprochée du chef de l’Etat, lorsque la limousine du président Macky sall a pris feu, mercredi, à Nguéniène, lors de l’enterrement d’Ousmane Tanor Dieng.



L’homme n’est pas un marabout comme certains ont pu le laisser croire, sans doute trompés par son port vestimentaire.

Il s’agit d’un agent de sécurité de terrain en civil qui est venu prêter main forte à la garde rapprochée du président, après l’incendie.

Le fait qu’aucun de ces gardes du président, identifiables à leurs tenues beiges, ne se soit préoccupé de sa présence, prouve d’ailleurs, qu’il « fait partie de la maison », comme on dit dans le jargon.

On le voit clairement la tête baissée dans le coffre de la voiture, en train de s’afférer, alors que des éléments de garde présidentielle étaient à côté de lui.

C’est d’ailleurs connu que des policiers en civil passent souvent inaperçus, confondus aux populations et s’intégrant parfaitement à les toutes couches sociales.

Plusieurs citoyens ont certainement croisé une fois un fou, un mendiant, un taximan, une prostituée, un Baye Fall, des chaffeurs, entre autres, qui, à cet instant précis, jouent à la perfection un rôle qui leur a été confié dans l’exercice de leur fonction.

C’est ce qui fait sans doute la force de cette police sénégalaise dont les compétences et la diligeance sont sans cesse louées par les populations.

Une police qui défait souvent, en un temps record, les nœuds d’un fait que le commun des sénégalais peut trouver inextricables.











