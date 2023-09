Linguère : 16 des 19 maires du département soutiennent la candidature d’Amadou Ba Rédigé par leral.net le Lundi 11 Septembre 2023 à 17:43 | | 0 commentaire(s)|

Vingt-quatre (24) heures seulement après la démission d’Aly Ngouille Ndiaye de son poste de ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, dans la foulée de la désignation d’Amadou Ba comme candidat de la coalition de la majorité à l’élection présidentielle de février 2024, des maires et responsables de Benno bokk yaakaar […] Vingt-quatre (24) heures seulement après la démission d’Aly Ngouille Ndiaye de son poste de ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, dans la foulée de la désignation d’Amadou Ba comme candidat de la coalition de la majorité à l’élection présidentielle de février 2024, des maires et responsables de Benno bokk yaakaar (Bby) dans cette partie du pays se sont signalés. En conclave, ce dimanche, à Dahra, 16 des 19 édiles que comptent le département ont ainsi décidé de se ranger derrière le ministre du Développement communautaire et de l’Équité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka, pour saluer et entériner le choix du chef de l’Etat, Macky Sall porté sur l’actuel Premier ministre. « Nous remercions beaucoup le président d’avoir choisi Amadou Ba qui est un homme de consensus, un rassembleur. J’estime que c’est le meilleur profil qui peut nous faire gagner l’élection présidentielle de 2024 », a notamment soutenu le maire de Dahra. Dans une résolution, l’association des maires du département a considéré que ce choix constitue une « consécration d’une continuité légitime, recherchée et obtenue par le président de la République Macky Sall ». Aux sympathisants et militants, ces élus locaux les invitent à « une fusion globale de toutes les forces vives » du département. Mais, ils ont tenu à rassurer que l’union sacrée sera au rendez-vous dans le département de Linguère autour du ministre du Développement communautaire et de l’Équité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka, qu’ils ont, d’ailleurs, appelé à être le trait d’union entre Linguère et le candidat de la majorité présidentielle. « Si, pour certains, le rêve est permis, nous souhaitons aller au- delà en confortant notre vision simpliste mais réaliste du rapport Politique/Election: pour la première, les hommes pésent et pour la seconde ils (se) comptent. Nous serons, nous sommes en élection et tous les atouts électoraux seront mis de notre côté pour préserver notre leadership départemental en ceuvrant pour une victoire éclatante de notre candidat, Monsieur Amadou Ba », ont-ils assuré. Et d’ajouter: « Au Président Macky Sall, nous n’irons pas jusqu’à lui demander de s’endormir sur ses lauriers mais d’être optimiste avec nous. Le succès frappe déjà à nos portes car, comme le dit un adage de chez nous ». Car, ces maires de Bby sont d’avis qu’« à choisir entre suivre le moissonneur et le ramasseur de bois mort, la poule optera pour le premier » (Ganaar du topp kuy taxani baayi kuy bojj, en wolof). Oui, c’est le temps des récoltes, c’est le temps de la moisson et nous serons alertes pour barrer la route aux acridiens politiques qui n’ont de mission quotidienne que de dévaster. Restons mobilisés ! » A noter que seuls les maires de Yang Yang, Birama Sène, de Warkhokh, Yoro Sow, et naturellement de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye, étaient absents lors de la présentation de la résolution de soutien.



Source : https://lesoleil.sn/linguere-16-des-19-maires-du-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager