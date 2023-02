Linguère: Du matériel médical offert à la commune par Santé Sunugal Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Février 2023 à 05:24 | | 0 commentaire(s)|

L'association Santé Sunugal a remis du matériel médical, composé de plusieurs lots d'unités de cardiologie, de maternité, de stérilisation, de néphrologie, de scanners, de néonatalogie et autres équipements de bureaux, au maire de Linguère Aly Ngouille Ndiaye. Ce don, souligne un communiqué, devrait contribuer au relèvement du plateau technique de la commune et du département de Linguère. Selon le document de presse, deux ambulances également avaient offertes à la commune par l'association Santé Sunugal dirigée par Bakhao Ndiaye fils du Djolof et expert à Bruxelles, en Belgique. Depuis 2016, Santé Sunugal intervient et appuie la commune de Linguère et le Djolof dans la fourniture de matériel médical.



Source : Source : https://lesoleil.sn/linguere-du-materiel-medical-o...

