Linguère / Elections locales 2022 : Bby contrôle 17 communes sur 19

Dans le département de Linguère, Benno Bokk Yakaar a remporté haut la main les élections municipales et départementales. Sur les 19 communes que compte le département, seules 2 ont échappé à la coalition présidentielle. A Dahra, dans les deux communes qui ont le plus grand nombre d’électeurs, Bby a dicté sa loi à ses adversaires.



Dans la commune de Dahra, c’est le ministre du Développement communautaire et de l’équité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Kâ, qui a été élu. Ainsi, il devient le quatrième maire de la commune à l’issue du scrutin du 23 janvier dernier. En effet, sur les 33 bureaux de vote que compte la commune de Dahra, la tête de liste de Bby n’a laissé aucune chance aux autres prétendants.



Dans la commune de Linguère, indique "Le Quotidien", Aly Ngouille Ndiaye, candidat à sa propre succession, rempile sans difficultés majeures avec 3572 voix, soit 60% des suffrages. Il est suivi du candidat de la coalition Wallu Senegaal, qui totalise 1581 voix. La coalition Yewwi askan wi enregistre 572 voix, suivie de la coalition Gueum sa bopp (298) et de celle la République des valeurs (207). Il faut aussi souligner que tous les autres maires sortants ont été reconduits, à l’exception de deux collectivités où des listes parallèles à Bby, ont créé la surprise. C’est le cas à Barkedji, où Ousmane Sow a mordu la poussière devant Amadou Sow et à Dodji, où Séné Mat Guéladio a battu Demba Bâ.



Pour le Conseil départemental, Me Amadou Kâ de Bby, ex Pca du Port autonome de Dakar et candidat à sa propre succession, a été reconduit face à Yaw et Wallu Senegaal. Dans le département de Linguère, le suffrage valablement exprimé est de 65 010. Bby arrive en tête largement avec 40 992 voix, suivie de Yaw avec 14 592 voix et Wallu Senegaal qui ferme la marche, avec ses 9 376 voix.