Linguère: Le corps sans vie d’un homme en état de décomposition avancé, découvert Le corps sans vie d’un homme en état de putréfaction très avancé a été découvert hier, vers 11 heures dans un champ de mil, au village de Loumbi Waolbé Peulh, situé à 3 km de Déaly dans le département de Linguère.

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Octobre 2021 à 18:53 | | 0 commentaire(s)|

Une découverte macabre faite par un cultivateur qui rangeait des épis dans son champ.



Alertés, l’infirmier chef du poste de santé de Déaly, les éléments de la brigade de gendarmerie de Dahra et les sapeurs-pompiers de Linguère se sont rendus sur les lieux du drame.



Après constat, le défunt, non identifié, a été inhumé sur place.







