Linguère : Les élèves décrètent une grève de 48 h au lycée Sagatta Djoloff Les élèves du lycée Sagatta Djoloff ont décrété hier une grève de 48 h pour dénoncer le manque de professeurs dans l’IEF de Linguère qui devient de plus en plus inquiétant.

Mardi 12 Janvier 2021

Après les lycéens de Linguère et Mbeuleukhé qui avaient déserté les classes la semaine dernière, c’est au tour des potaches de Sagatta Djoloff de bouder les salles hier.



Selon Lougawebmedias, ils fustigent le manque de professeurs et décrètent une grève de 48 heures, ce lundi 11 janvier.

Ces élèves comptent passer à une vitesse supérieure, si rien n’est fait dans les jours à venir.



