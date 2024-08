Linguère : Les populations de Diallou Rails opposées à l’installation d’un bar dans leur quartier Désolation, mécontentement et colère s'emparent des habitants du quartier Diallou Rails dans la commune de Linguère. Et pour cause, l'implantation d'un débit de boisson alcoolisé communément appelé bar. A cet effet, ils ont exprimé vivement leur mécontentement en dénonçant ce projet.



Rédigé par leral.net le Mardi 20 Août 2024 à 12:58 | | 0 commentaire(s)|

Il est bon de rappeler que les populations ont déjà subi pendant presque 3 ans les fortes nuisances causées par un premier bar installé derrière l’ancienne gare ferroviaire à quelques encablures de l’école élémentaire Elhadji Daouda DIA et de la case des tous petits (insécurité, scène de violence, vol à l’arraché, etc ).



Suite à des plaintes de plusieurs habitants allant dans le sens de le délocaliser, les autorités administratives d’alors avaient fait comprendre aux représentants du quartier que le promoteur disposait de pièces justificatives nécessaires pour l’exploitation d’un débit de boisson.



Aujourd’hui, cette même personne serait tentée de vouloir installer un deuxième bar dans le quartier derrière l’école élémentaire Elhadji Coumba Diouf NDIAYE. Ce que les populations récusent farouchement et interpellent les autorités.



Elles espèrent cette fois-ci, qu’elles prêteront une oreille attentive à leurs revendications afin que des mesures concrètes soient prises pour protéger les habitants surtout les couches vulnérables.



Sous la conduite du délégué de quartier, une vaste opération de pétition est déjà lancée pour sensibiliser l'opinion. Il est également prévu un point de presse et une marche pacifique dans les prochains jours pour montrer leur amertume et leur courroux face à l’installation du bar.







