Linguère: Un camion écrase un homme de 23 ans

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2019 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

Un camion de marque Berliet sans immatriculation a violemment heurté un individu d’une trentaine d’années, répondant au nom de Souleymane Bâ. Le drame a eu lieu hier, vers 1 heure du matin à proximité du marché central de Linguère.



La dépouille de la victime a été déposée à la morgue de l’hôpital Magatte Lo par les éléments du Centre d’incendie et de secours de Linguère.



Et, le chauffeur du camion est en garde-à-vue dans les locaux de la Gendarmerie pour les besoins de l’enquête.



D’après une source proche de la gendarmerie, la victime serait un déficient mental, originaire du village de Wendou Bèye, situé dans la commune de Dodji, département de Linguère.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos