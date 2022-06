Linguère: Un vieux de 76 ans mortellement fauché par un véhicule

Les populations de la commune Gassane dans le département de Linguère sont dans l’émoi et la consternation. Ngary Kâ, 76 ans, a été mortellement fauché par un véhicule, immatriculé DL-3645C, conduit par Cheikh Aw vers le coup de 18 heures, à Gassane, rapporte Rewmi.



Selon le commandant de la gendarmerie de Linguère, l’apprenti chauffeur ne détenait même pas un permis. Il a heurté trois piétons devant une boutique. Ngary Kâ, traîné sur une distance de 30 mètres, a rendu l’âme sur le coup. Le chauffeur et son apprenti sont en garde à vue dans les locaux de la brigade de la gendarmerie de Linguère pour mise en danger de la vie d’autrui et homicide involontaire.