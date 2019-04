Linguère : le 4x4 écrase la tête du talibé, un camion tue un enfant de 3 ans Deux accidents ont fait deux morts mercredi et jeudi derniers à Linguère. Le premier accident s’est produit le 4 avril 2019 vers 15 heures au quartier Thiéli. Un 4X4 a écrasé un talibé de 8 ans qui dormait sous ledit véhicule.

Selon nos sources le véhicule était stationné sous un arbre à quelques encablures de la mosquée Gora Ndiaye. Par inadvertance le chauffeur a avancé le véhicule et les deux roues droites sont passés sur la tête du talibé qui est mort sur le coup. La victime serait originaire du village de Loumi Djibi dans la commune de Labgar.

La veille un autre accident s’est produit au quartier Rail, situé au sud de la ville de Linguère. Il s’agit d’un camion qui a mortellement fauché un garçon de 3 ans qui jouait avec ses camardes sur la chaussée. Grièvement atteint, l’enfant a finalement succombé à ses blessures à l’hôpital Magatte Lô de Linguère. Le camion chargé de moutons revenait de Dahra Djoloff.

