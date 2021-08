Lionel Messi: « le PSG est une possibilité » Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Août 2021 à 15:57 | | 0 commentaire(s)|

C’est un Lionel Messi en larmes qui s’est présenté dans l’auditorium 1899 du Camp Nou. Après ses adieux au FC Barcelone et la manifestation de son émotion, l’Argentin a été questionné sur son avenir. S’il a évoqué « plusieurs clubs intéressés », Messi a reconnu que le PSG était « une possibilité ». Les presses française et espagnole l’envoient à Paris. Il a tardé à parler, submergé par l’émotion. En larmes, Lionel Messi a pourtant confirmé l’impossible : il va quitter le FC Barcelone après 21 ans au sein d’un club où il aura tout gagné et sera devenu la référence mondiale et l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. De son histoire, justement, et la suite de celle-ci, il en aura rapidement été question. le PSG est une possibilité« , a-t-il lancé, avant d’affirmer qu’il « n’avait rien avec personne » à l’heure actuelle. Pourtant, la presse du monde entier est unanime : Messi va s’engager au PSG dans les heures qui viennent. Interrogé sur son avenir, a priori du côté de Paris, la Pulga a été claire : «« , a-t-il lancé, avant d’affirmer qu’il «» à l’heure actuelle. Pourtant, la presse du monde entier est unanime : Messi va s’engager au PSG dans les heures qui viennent. L’Equipe confirme d’ailleurs que la star argentine est attendue à Paris ce dimanche soir pour sa visite médicale…



