Lionel Messi : “J’avais besoin de gagner quelque chose avec la sélection”

Initialement nommé co-meilleur joueur de la Copa America avec Neymar, l'attaquant de l'Argentine Lionel Messi (34 ans, 151 sélections et 76 buts), après le sacre de son pays en finale face au Brésil (1-0), a été finalement été le seul à recevoir cette distinction individuelle. Sur un nuage après la victoire de l'Albiceleste, le joueur du FC Barcelone n'a pas caché son émotion. « C'est dingue. Ce que je ressens est inexplicable. J'en ai rêvé tant de fois. Contre le Brésil et dans son pays ! J'ai l'impression que Dieu me réservait ce moment. C'est un match qui restera dans l'histoire. J'avais besoin de gagner quelque chose avec la sélection. Je suis reconnaissant », a savouré Messi devant les médias.



