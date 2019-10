Lionel Messi ou Virgil Van Dijk : le choix de Sadio Mané est clair

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2019 à 11:03 | | 0 commentaire(s)|

Ce soir, seront dévoilés les finalistes pour le titre du Ballon d’or 2019. Une récompense individuelle qui devrait se jouer entre Lionel Messi, Virgil Van Dijk, Cristiano Ronaldo et Sadio Mané, qui garde ses chances malgré qu’il ait été zappé par la Fifa et l’Uefa.



Appelé à faire un choix entre son coéquipier à Liverpool, Van Dijk et le Barcelonais Lionel Messi, Sadio Mané choisi le catalan. Pour lui, c’est Messi qui est devant pour les récompenses individuelles. « Virgil est un très bon joueur. Mais désolé Virgil, il faut que ce soit Messi avant toi », lance l’attaquant des Reds de Liverpool.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos