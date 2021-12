Liste BBY Mbacké validée malgré ses anomalies: L’opposition dans tous ses états

L’opposition est dans tous ses états. Alors que plusieurs de ses listes ont été rejetées, celle communale proportionnelle de la coalition Benno Bokk Yakaar de Mbacké a été validée alors qu’elle présente des anomalies, informe "Rewmi". En effet, la parité n’a pas été respectée avec la présence de deux dames aux numéros 34 et 35.



Diop Ndiaye, ménagère a juste derrière elle, Marie Jeanine Mendy, elle aussi ménagère. L’opposition qui grince les dents, compte ester en justice. Reste à savoir ce qui adviendra dès lors que les délais de recours sont épuisés et que le préfet a déjà son arrêté, surtout quand on a en face un code électoral assez imparfait et assez incomplet