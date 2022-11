Liste de Cissé: les journalistes décortiquent la présence de Sadio et l'absence de Saliou Ciss Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Novembre 2022 à 23:33 | | 0 commentaire(s)| Le sélectionneur des lions du Sénégal Aliou Cissé a publié la liste des 26 joueurs qui vont participer à la coupe du monde Quatar 2022.

Sur cette liste on peut noter la présence de nouveaux joueurs ainsi que l’absence de quelques joueurs comme Saliou Ciss. Se prononçant sur l’état de santé de Sadio Mané, Aliou Cissé affirme qu’il ne subira pas d’opération pour sa blessure et que sa présence dans la liste démontre la bonne foi qu’il a de sa guérison. Ainsi plusieurs journalistes sportifs ont donné leur avis sur la liste lors de cette conférence de presse organisée ce vendredi par la Fédération Sénégalaise de Football.



