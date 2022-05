Liste de YAW: Blanchi par Cheikh Tidiane Youm, Déthié Fall ce matin à la DGE, pour déposer les recours

Cheikh Tidjane Youm, qui était présent à la DGE lors des dépôts de liste, rétablit la vérité sur le rejet de la liste de Dakar et blanchit totalement le mandataire national Déthié Fall. « Je me rappelle que les camarades leaders ont demandé à ce que Palla Samb soit remplacé par Ngoné Mbengue et que du côté de Wallu, on introduise Joseph Sarr et son suppléant. Donc, théoriquement, il ne pouvait plus y avoir de problème. Tout le monde doit aussi savoir que le travail est un travail d’équipe. Lorsque tout ceci a été dit, Déthié Fall en sa qualité de mandataire a confié la tâche, par confiance, à un membre de l’équipe. Ce dernier, une fois dans la salle, a, suivant les indications servies de bonne foi par des policiers préposés sur place, cru bien agir, en faisant fi du principe de la parité à partir de la 6e personne sur la liste. C’est ainsi que Palla n’a pas été enlevé ». Déthié Fall déposera les recours au Conseil constitutionnel ce mercredi à 11h et fera une déclaration à la suite.