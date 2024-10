Liste des candidats de Pastef pour les Législatives du 17 novembre : Les félicitations de Khouraïchi Thiam à Ousmane Sonko S’exprimant sur le choix de la liste des candidats du Pastef pour les prochaines élections législatives, Khouraïchi Thiam a adressé ses chaleureuses félicitations à Ousmane Sonko, leur leader. Remporter Dakar avec ses 7 sièges de la liste départementale, étant un important et grand défi, il a aussi lancé un appel à ses camarades. Son post sur sa page Facebook.

Je tiens à féliciter chaleureusement notre leader, le président Ousmane Sonko, ainsi que l’ensemble des membres du comité, pour le travail remarquable effectué dans le choix de la liste des candidats pour les prochaines élections législatives, prévues le 17 novembre.



Cette sélection représente un engagement fort, pour le renouveau de notre nation et elle reflète la diversité, la compétence et le dynamisme dont Pastef a toujours fait preuve.



Maintenant, plus que jamais, il est temps pour nous, militants et sympathisants, de rester soudés et d’unir nos forces. Chaque voix compte, chaque effort est décisif, pour garantir une majorité écrasante à l’Assemblée nationale. Ensemble, nous pouvons instaurer un changement significatif pour le bien-être de notre pays.



À Dakar, notre capitale, le défi est d’autant plus grand et important. Nous avons une responsabilité majeure : celle de remporter les 7 sièges de la liste départementale, un objectif ambitieux mais tout à fait réalisable, avec l’union et la mobilisation de tous. Dakar doit être le fer de lance de notre victoire et c’est avec détermination que je place cette bataille en priorité.



Mobilisons-nous sans relâche, soutenons fermement nos candidats et portons haut les idéaux de justice, d’équité et de développement que nous défendons. L’avenir du Sénégal est entre nos mains, et avec notre détermination, la victoire sera à notre portée.



En avant pour une victoire majoritaire et éclatante le 17 novembre !



