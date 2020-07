Liste rouge des 16 pays interdits en France - Découvrez la position du Sénégal Jean Castex a annoncé ce vendredi que des tests obligatoires seraient menés "au plus tard le 1er août" pour les voyageurs en provenance de 16 pays. le Sénégal ne fait pas partie de cette liste.

Évoquant "16 pays dans le monde où la circulation virale est particulièrement forte", le Premier ministre a indiqué que pour ces pays, les voyageurs "devront disposer d'un test attestant qu'ils ne sont pas porteurs du virus".



"Nous savons que dans un certain nombre de ces pays, il n'existe pas de stratégie de dépistage et que l'accès aux tests est difficile, en conséquence de quoi nous avons décidé de généraliser les tests à l'arrivée", a-t-il ajouté lors d'un déplacement à Roissy, précisant que les cas positifs seront placés en quatorzaine.



Les pays concernés sont, selon Matignon : Les États-Unis, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Panama, l'Afrique du Sud, Kowëit, le Qatar, Israël, le Brésil, le Pérou, la Serbie, l'Algérie, la Turquie, Madagascar, l'Inde, Oman .



