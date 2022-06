Listes : pourquoi les rejets de YAW et de BBY ont été actés par le Conseil constitutionnel Le conseil constitutionnel a rejeté tard dans la soirée les recours introduits par les coalitions Yewwi Askan Wi (opposition) et Benno Bokk Yaakar (majorité), confirmant ainsi l’arrêté du ministre de l’intérieur sur la recevabilité des listes de candidats aux élections législatives du 31 juillet prochain.

Huit listes de candidats aux élections législatives du 31 juillet ont été validées par le ministère de l’Intérieur qui a toutefois rejeté la liste des suppléants au scrutin proportionnel présentée par la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) et la liste des titulaires au scrutin proportionnel présentée par la coalition Yewwi askan wi (YAW) pour non-respect de certaines dispositions du Code électoral.



Selon l’arrêté du ministre de l’Intérieur rendu public, lundi, ont été déclarées recevables : la coalition Bokk Gis Gis/Liggey, la coalition Naataange askan wi, la coalition alternative pour une assemblée de rupture, la coalition BBY, la coalition Buntu Bi, la coalition Les Serviteurs, la grande coalition Wallu Sénégal, la coalition Yewwi Askan Wi.



Par contre, ’’n’est pas recevable la liste des suppléants au scrutin proportionnel présentée par la coalition BBY pour non-respect des dispositions relatives à la parité’’, estime le ministre de l’Intérieur dans son arrêté portant recevabilité des listes de candidats pour les élections législatives du 31 juillet 2022.



La liste des titulaires au scrutin proportionnel présentée par la coalition YAW ’’n’est pas recevable’’ pour ’’non-respect des articles L 178-1 et L179 aliéna 2 du Code électoral’’, selon l’arrêté ministériel.



La coalition YAW n’avait pas pu procéder au remplacement d’un de ses candidat frappé d’inéligibilité.



BBY et YAW avaient saisi le Conseil constitutionnel de divers recours.

