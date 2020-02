Litige: La Société MONDIAL COM, condamné à payer plus de 1 million de FCfa à la SSPP « Le soleil »

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Février 2020 à 21:23 | | 0 commentaire(s)|

Le Tribunal du Commerce a condamné la Société MONDIAL COM à payer à la SSPP « Le soleil » la somme de 1.364.448 FCfa principal. Statuant dans le fond du dossier, l’entreprise d’Amy Fall Sarr de l’intelligence magazine, devra aussi, verser la somme de 500.000 FCfa à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Ainsi, le Tribunal, mettant les dépens à la charge de la Société MONDIAL COM, déclare la demande, tendant à l’exécution provisoire sans objet.



